Tensions : Au Pérou, la protestation gagne le lac Titicaca

Avec des drapeaux péruviens accrochés à leurs radeaux à moteur et à leurs embarcations traditionnelles, les «caballitos de totora» (petits chevaux de roseaux), des centaines d’Uros, habitants des célèbres îles flottantes du lac Titicaca, ont navigué plus de deux heures pour participer mardi aux manifestations de la ville de Puno sur les rives du lac, à 1350 km au sud de Lima.

Pas «rester étrangers à cette lutte»

Cette manifestation vise à dire clairement qu’ils ne veulent pas «rester étrangers à cette lutte», dit à l’AFP Rita Suana, une participante. Depuis les îles des Uros et celle de Taquile, ils ont tenu à exprimer leur mécontentement contre le gouvernement. La crise, qui dure depuis six semaines, a déjà fait 46 morts dont 18 à Puno, théâtre des manifestations les plus violentes.