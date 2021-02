Coronavirus : Au pic de la troisième vague, le Portugal se retrouve submergé

Le Portugal, pays le plus touché au monde par le coronavirus, est sur le point d’atteindre le pic de sa 3e vague. Confiné depuis le 15 janvier dernier, il a déjà fait appel à l’aide internationale pour soulager ses hôpitaux.

Soins intensifs

La ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, avait alors déjà annoncé l’envoi mercredi de huit médecins et de personnel soignant qualifié, ainsi que de quelque 150 appareils de perfusion et 150 lits médicaux.

Hors micro-Etats, le Portugal est depuis plusieurs jours le pays au monde le plus durement frappé par l’épidémie de coronavirus sur une période de deux semaines, en nombre de décès et de nouveaux cas par rapport à sa population de 10 millions d’habitants.

«Une pression gigantesque»

A l’hôpital Santa Maria de Lisbonne, un des deux plus grands du pays, 333 patients étaient pris en charge mardi pour un total de 350 lits alloués aux malades du Covid-19, selon une source hospitalière. Mais il n’y avait que six places libres en soins intensifs.

Quelque 150 malades ont dû être ventilés grâce à des bonbonnes portables et plus d’une centaine d’entre eux ont été transférés à la hâte vers d’autres hôpitaux, aggravant par exemple l’engorgement des urgences à Santa Maria, qui avait entretemps mis en place un système de pré-triage des malades.

«Des signes positifs»

Au total, le pays comptait lundi 6.869 malades hospitalisés, dont 856 en soins intensifs. Epargné par la première vague de la pandémie, le Portugal a éprouvé plus de difficulté à endiguer la deuxième vague, en se limitant à des confinements partiels. Puis, après l’allègement des restrictions à Noël et l’arrivée du variant britannique, plus contagieux, le pays a été frappé par une explosion des nouveaux cas et le gouvernement s’est résolu à imposer un deuxième confinement général à la mi-janvier, mais n’a fermé les écoles qu’une semaine plus tard.