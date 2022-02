Élection présidentielle : Au pied du mont Saint-Michel, Zemmour exalte la «puissance» de la France

Le candidat à la présidentielle Éric Zemmour a essayé samedi à surfer sur sa dynamique en exaltant la «puissance» et les valeurs chrétiennes de la France, devant le mont Saint-Michel.

Au lendemain des réunions publiques de ses rivales de droite Valérie Pécresse (Les Républicains, LR) et d'extrême droite Marine Le Pen (Rassemblement National, RN), Eric Zemmour était le seul prétendant à l’Élysée à tenir un meeting samedi pour une mise en scène savamment orchestrée devant le mont Saint-Michel (Normandie) qu’il a appelé le «rocher le plus célèbre de France», «haut-lieu de notre mémoire nationale».

Match à trois

A 50 jours de la présidentielle, les trois concurrents à droite sont à touche-touche dans les sondages, autour de 15%, loin cependant derrière Emmanuel Macron qui ne s’est toujours pas déclaré. La lutte est particulièrement acharnée à l’extrême droite entre Marine Le Pen et Eric Zemmour. En hausse dans les derniers sondages, l’ex-polémiste continue à faire son marché dans les rayons du Rassemblement national dont il a déjà recruté quatre eurodéputés et son unique sénateur.

«Français irremplaçables»

Dernière prise de guerre en date: l’eurodéputé Nicolas Bay, parti avec fracas cette semaine du RN auquel il a reproché ses «dérives sectaires». Le parti, en retour, l’a accusé de «sabotage» et d’espionnage, ce qu’il nie. Ouvrant le meeting d’Eric Zemmour samedi, M. Bay, par ailleurs conseiller régional en Normandie, a confié son «émotion» en ce «premier jour d’une nouvelle vie politique» et assuré d’emblée qu’on «ne remplace pas les Français» car «les «Français sont irremplaçables».

Eric Zemmour (au centre) et le transfuge du RN Nicolas Bay (tout à droite).

Valeurs chrétiennes

Accueilli par un millier de sympathisants agitant des drapeaux tricolores, les pieds dans la boue, M. Bay a vu dans le mont Saint-Michel le «symbole de la France éternelle qui ne veut pas mourir», alors qu’elle est «menacée par l’immigration de masse, l’islam politique», mais aussi «l’État tentaculaire, bureaucratique et spoliateur».

Le thème a aussitôt été repris par Eric Zemmour qui a multiplié les références aux valeurs chrétiennes de la France et fait une longue digression sur Saint-Michel, «ange supérieur et ange militaire», pour dire que les nations avaient «elles aussi un combat spirituel à mener» pour défendre leur «âme», leur «identité» et leur «indépendance».