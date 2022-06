France : Au pied du mur, Macron consulte les partis et soutient sa première ministre

Le président français a, mardi, confirmé Élisabeth Borne à son poste et entamé ses entretiens avec des responsables des différents partis.

Il est de tradition, après les élections législatives, que le chef du gouvernement propose sa démission, avant d’être aussitôt reconduit à son poste. Mais Élisabeth Borne est sur un siège éjectable après les résultats décevants, dimanche, aux législatives, où la Macronie a perdu la majorité absolue. «La Première ministre a plaidé pour rester, afin d’avoir les outils pour faire face à la situation et aux urgences des Français, a expliqué son entourage. Il y a beaucoup de décrets à prendre dans les jours à venir. On ne peut pas se permettre d’avoir un gouvernement qui ne gère pas cela.»

Les Républicains ni dans le pacte ni dans le blocage

Du côté de la majorité, les alliés d’Emmanuel Macron font pression: le patron du MoDem, François Bayrou, a appelé à «s’approcher aussi près que possible de l’union nationale». Et Édouard Philippe, autre allié clé d’Emmanuel Macron, d’enfoncer le clou: il a appelé à la création d’une «grande coalition», estimant possible un «compromis» avec Les Républicains et de négocier avec le Parti socialiste (PS), quitte à «trouver des profils nouveaux» pour en prendre la tête.