Saint-Gall: Au pistolet à eau contre les automobilistes bruyants

Des pneus qui crissent, des moteurs qui vrombissent et de la musique à fond. La population de la ville de Rorschach (SG) souffre de ces conducteurs bruyants. Un riverain a donc décidé de prendre les choses en main. Dans un premier temps, il notait les numéros de plaques d’immatriculation et recherchait l’adresse des propriétaires de voitures sonores. Il leur envoyait ensuite une lettre leur demandant de respecter la quiétude des habitants de la ville.

Depuis peu, il part en chasse à l’aide d’un pistolet à eau. Dans le «St. Galler Tagblatt», cet homme de 46 ans dévoile comment il procède. «Nous remplissons des pistolets à eau avec un mélange d’eau et de farine et nous procédons à un tir croisé et groupé depuis chaque côté de la route.» Si quelques gouttes tombent sur des «voitures de luxe», c’est gagné. Les riverains applaudissent, car ils en ont assez d’être dérangés dans leur sommeil.