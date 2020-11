Genève : Au PLR, la course au Conseil d’État genevois est lancée

Gilles Rufenacht est le premier candidat pour l’élection complémentaire au Conseil d’État genevois. Le PLR a fixé au 30 novembre le délai pour les candidatures.

«J’ai beaucoup consulté, j’ai réfléchi et je me lance avec sérieux, force et enthousiasme», explique Gilles Rufenacht dans une interview publiée jeudi dans «La Tribune de Genève». Le directeur des Cliniques des Grangettes et de La Colline ajoute que sa décision est également motivée par «l’envie de donner un nouvel élan au PLR».