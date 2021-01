Chine : Au plus bas depuis 44 ans, le PIB chinois reste positif

L’économie chinoise a presque retrouvé un niveau pré-pandémie, avec un PIB positif en 2020 (+2,3%). De quoi faire rêver les économies occidentales.

La Chine a été en 2020 l’une des rares économies du monde à dégager une croissance positive malgré la pandémie (+2,3%), mais il s’agit de son rythme le plus faible depuis 44 ans.

En 2020, l’économie chinoise «a fait face à une situation grave et complexe aussi bien dans le pays qu’à l’étranger […] du fait notamment des énormes conséquences de l’épidémie» de nouveau coronavirus, a reconnu lundi lors d’une conférence de presse Ning Jizhe, un responsable du Bureau national des statistiques (BNS).

Le chiffre officiel du produit intérieur brut (PIB) est supérieur aux prédictions des analystes sondés par l’AFP (+2%). Il est toutefois en net repli par rapport à 2019, quand la croissance chinoise pointait à 6,1%, déjà à son niveau le plus bas en près de trois décennies.

Baromètre de la reprise espérée

Bien que sujet à caution, le chiffre officiel de la croissance est toujours scruté, vu le poids de la Chine dans l’économie mondiale. Et le pays apparaît comme un baromètre de la reprise espérée de la croissance mondiale. Le score de 2,3%, que les économies occidentales peuvent lui envier, est néanmoins pour la Chine son taux le plus faible depuis la fin de l’ère maoïste en 1976.

De son côté, la production industrielle chinoise a atteint en décembre son taux de croissance le plus élevé de 2020, avec une progression de 7,3% sur un an. Les ventes de détail, principal indicateur de la consommation, ont en revanche ralenti, avec une progression de 4,6% seulement sur un an en décembre, contre 5% le mois précédent.