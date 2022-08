Liban : Au port de Beyrouth, une partie des silos s’est effondrée

La totalité de la partie nord des silos à grains endommagés par l’explosion dévastatrice au port de Beyrouth, en 2020 au Liban, s’est effondrée mardi, selon des correspondants de l’AFP sur place. Un nuage de fumée s’est formé après l’effondrement de huit tours de la structure endommagée par le souffle de l’explosion du 4 août 2020 qui a fait plus de 200 morts et 6500 blessés et dévasté des quartiers entiers de la capitale libanaise.