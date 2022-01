Grenoble (F) : Au premier jour de son procès, Nordahl Lelandais s’excuse

L’ancien militaire comparaît depuis ce lundi pour le meurtre de la petite Maëlys en 2017. Face à la famille de la victime, il a dit ne pas avoir voulu donner la mort.

L’avocat de la mère et de la sœur de Maëlys, Me Fabien Rajon, a immédiatement fait part du «scepticisme» de ses clientes après ces déclarations. «On a eu droit à une larme de Nordahl Lelandais, on a eu droit à des excuses, mais ça ne valait très clairement pas grand-chose», a-t-il lancé. «Très clairement, on ne compte pas sur Nordahl Lelandais, on compte sur un dossier qui fait 23’000 pages, sur une instruction qui a établi la personnalité et la dangerosité de cet individu», a-t-il poursuivi.