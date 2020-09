C’est un jeune homme triste qui faisait face, hier, à la Cour d’appel. «Je suis devant la justice, alors que c’est le Crédit Suisse qui commet les crimes.» Nicolas, qui avait peinturluré les murs de la banque pour dénoncer ses investissements dans les énergies fossiles, dit son désarroi. «Je n’arrive pas à me projeter dans l’avenir. J’ai peur des conflits, des catastrophes et des morts à venir.»

L’activiste jure ne pas être fier de sa désobéissance civile, qui le «désole. Ce n’est pas ce que j’imaginais faire quand j’étais petit. Je me tiens devant vous car je suis désarmé.» Son avocate, Me Laïla Batou, plaide l’acquittement au nom de l’état de nécessité: le danger imminent dû au réchauffement climatique et l’absence de recours légaux et démocratiques pour le freiner justifieraient les actes de Nicolas. «On est dans une situation historique inédite, obligés d’être créatifs pour que le droit s’adapte à la situation.»