France : Au procès de l’attentat de Nice, de deux à quinze ans de prison requis

Ramzi Arefa «ne pouvait pas connaître la radicalisation» du tueur Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, qui a causé la mort de 86 personnes et en a blessé plus de 450 au volant de son camion de 19 tonnes sur la promenade des Anglais à Nice le 14 juillet 2016, a estimé le ministère public, qui a néanmoins réclamé 15 ans de détention à son encontre comme pour les deux autres accusés poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste, Mohamed Ghraieb et Chokri Chafroud.

Réactions stupéfaites

En revanche, a poursuivi l’avocat général, Ramzi Arefa, accusé d’avoir fourni une arme à Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, «ne pouvait pas connaître l’évolution et la radicalisation» du tueur, en raison de ses liens «récents» et moins fréquents avec lui. En conséquence, «nous vous demanderons de condamner Ramzi Arefa pour une simple infraction d’association de malfaiteurs de droit commun et non pour association de malfaiteurs terroriste criminelle», a-t-il dit, provoquant des réactions stupéfaites sur les bancs des parties civiles.