États-Unis : Au procès de R. Kelly, un homme l’accuse d’abus sexuel dans sa jeunesse

Lundi, cet homme, aujourd’hui trentenaire, a raconté sa rencontre avec la star du R&B en 2006, alors qu’il avait 17 ans, et les visites qui ont suivi.

Ce témoin ne fait pas partie des victimes identifiées dans l’acte d’accusation contre R. Kelly jugé pour extorsion, exploitation sexuelle de mineure, enlèvement, corruption et travail forcé, sur une période allant de 1994 à 2018. Mais les procureurs ont convoqué plusieurs témoins pour renforcer leur portrait d’un prédateur humiliant et violent dépeint par les autres victimes. Le chanteur de 54 ans, qui risque la prison à vie, nie les accusations. Connu dans le monde entier notamment pour son tube «I Believe I Can Fly», il avait été acquitté lors d’un procès en 2008 pour pédopornographie.