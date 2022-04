Justice : Au procès d’un des «Beatles» de l’EI, un ancien otage revit ses 14 mois d’enfer

Federico Motka, qui a été détenu pendant 14 mois par le groupe État islamique (EI), a livré un témoignage glaçant au deuxième jour du procès d’El Shafee el-Sheikh, devant la justice américaine.

À la barre, Federico Motka a repris cette appellation. «+George+, +Ringo+ et +John+ étaient là dès le premier jour» et quasi jusqu’au dernier, a-t-il assuré.

«Bienvenue en Syrie, clébard», avait lancé l’un d’eux lors de sa capture et celle de son collègue britannique David Haines, le 12 mars 2013, donnant d’emblée le ton des humiliations à venir.

Après un premier mois ponctué «de coups ici et là et d’intimidations», l’Italien a connu son premier tabassage en règle «avec un câble épais en caoutchouc» parce qu’il avait échangé, contre leurs consignes, avec un prisonnier syrien. S’en est suivi «le régime des punitions», la période la plus difficile de sa captivité, qui durera jusqu’en mai 2014.