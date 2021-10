France : Au procès Mireille Knoll, la vidéo qui met à mal la version des accusés

Capturées dans un bar peu après le meurtre de l’octogénaire juive, les images jettent une autre lumière sur les déclarations des deux prévenus.

L’air décontracté et de bonne humeur

Les images sont datées du 23 mars 2018 à 20H04. Une heure et demi plus tôt, les pompiers ont découvert le corps de Mireille Knoll dans un immeuble HLM à cent mètres de là, lardé de onze coups de couteaux et en partie carbonisé.