Qatar 2022: Au programme de mardi, la France et l'Argentine démarrent leur tournoi

Après les débuts de l’Angleterre lundi, place à deux nouveaux favoris au programme de la Coupe du monde. L’Argentine, avec Messi, et la France, sans Benzema, démarrent leur aventure face à l’Arabie saoudite et à l’Australie respectivement.

La journée de mardi voit également la fréquence des matches augmenter: quatre rencontres vont être jouées. La Pologne se mesurera à un Mexique moribond et le Danemark défiera la Tunisie. À ce sujet, il faudra garder un œil sur cette équipe danoise, qui arrive au Qatar après un Euro où elle avait atteint les demi-finales.

Tous les regards fixés sur Messi

Lionel Messi l’a encore répété lundi, cette Coupe du monde sera «sûrement» sa dernière. Des opportunités aussi belles de remporter le plus grand des titres avec son pays, le génie argentin n’en n’aura plus après celle-ci. Sur ce coup, le calendrier joue même en sa faveur, puisque l’entrée en lice contre l’Arabie saoudite ne devrait pas être trop exigeante pour l’Albiceleste. Les «faucons verts» ont beau être des habitués des Coupes du monde, la dernière place du groupe C semble leur être spécialement réservée.