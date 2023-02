Football: Au PSG, Messi n'évoque pas le Mondial avec Mbappé

Football : Au PSG, Messi ne parle pas du Mondial à Mbappé

«J’ai été très calme au moment de tirer le penalty et pendant toute la finale. Je ne sais pas pourquoi mais je sentais que nous allions être champions», a poursuivi le joueur argentin de 35 ans, «même si le but de 3-3 (marqué par Mbappé) a été le plus dur de tous». Il «a été marqué à la dernière minute, malgré le jeu qu’on faisait et alors que personne ne s’y attendait».

Porte ouverte

«Cela va être très difficile à cause mon âge. Je suis heureux de jouer au football, j’aime ce que je fais et tant que je me sens en bonne condition physique et que je continue d’en profiter, je le ferai. Mais cela me semble très loin jusqu’au prochain Mondial», a-t-il souligné