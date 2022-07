Coupe du monde 2022 : Au Qatar, l’alcool sera interdit dans les hôtels des équipes

Un million de supporters attendus

La France, championne du monde en titre, élira domicile à Al Messila, un complexe hôtelier près de Doha qui met en avant son «cadre de palais privé». Les villas y coûtent plus de 2500 dollars la nuit. L'Allemagne, sacrée en 2014 au Brésil, prendra ses quartiers au Zulal, qui surplombe le Golfe et se présente comme le plus grand centre de bien-être du Moyen-Orient. Propriété de la famille régnante du Qatar, la suite royale y est proposée à plus de 10’000 dollars la nuit. Manuel Neuer et ses coéquipiers seront les plus éloignés de Doha, à 100 km de la capitale, mais bénéficieront de l'avantage d'être «dans une bulle» loin des foules, affirme le directeur de l'établissement Daniele Vastolo.