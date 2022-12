Coupe du monde: Un virus a touché les Suisses, mais pas le Covid

Qatar 2022 : Au Qatar, les Suisses ont été victimes d’un virus, mais pas du Covid

Réfléchir à l’avenir

Mardi soir, le sélectionneur de la Nati Murat Yakin a évoqué les cas de Silvan Widmer («trop malade» pour jouer, victime de «fièvre» et avec des «symptômes de refroidissement), de Fabian Schär (remplacé car «il n’avait pas la force pendant le match»), et Nico Elvedi («il n’était pas à 100% non plus»).

«On a manqué de fraîcheur. Malheureusement, on avait plusieurs joueurs malades ou souffrants, et l’adversaire a été plus fort, plus frais. On a payé l’énergie dépensée lors des trois premiers matches», a précisé Yakin mardi soir.