Automobile : Au Qatar, Lewis Hamilton affiche son soutien aux minorités LGBT

Lors des essais libres du Grand Prix du Qatar, vendredi, le septuple champion du monde arborait un casque aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT.

Lors des essais du Grand Prix du Qatar, pays visité pour la première fois par la Formule 1, Hamilton portait un casque représentant le «rainbow flag» agrémenté d'autres bandes de couleurs noire, marron, bleue, rose et blanche et la mention «We stand together» («Nous sommes unis»).

Le premier pilote noir en F1, qui a fait de la lutte contre les discriminations sa lutte hors de la piste, a estimé que la Formule 1, «en venant ici, a le devoir de sensibiliser les gens sur ces problèmes» des droits humains. Pour Hamilton, les pilotes doivent «rendre le sport plus responsable et s'assurer que le sport fait vraiment quelque chose lorsqu'il se rend dans ces pays, et c'est pourquoi j'ai essayé d'élever la voix». «Je sais que ces pays tentent de faire des progrès, et qu'on ne peut pas tout transformer du jour au lendemain», a-t-il poursuivi, relevant qu'il n'était «pas (originaire) de ces régions» et que la situation était «incroyablement complexe, notamment avec la religion».