Coronavirus : Au Québec, les magasins d’alcool et de cannabis sont réservés aux vaccinés

Au Canada, le Québec a décidé d’instaurer des restrictions contre les non-vaccinés, pour «leur faire comprendre qu’il faut qu’ils restent chez eux». Qu’ils devront se débrouiller pour acheter du rhum ou du cannabis.

Province canadienne la plus touchée par la vague d’Omicron, le Québec souffre d’une très forte hausse de cas de Covid-19. À tel point que le gouvernement de la province a décidé de se montrer plus sévère envers les non-vaccinés. À partir du 18 janvier, les magasins vendant de l’alcool et du cannabis ne seront accessibles qu’aux personnes munies d’un passeport vaccinal, a expliqué, jeudi, le ministre de la Santé de la province francophone, Christian Dubé, lors d’une conférence de presse.

«C’est un premier pas que l’on fait. On doit les protéger contre eux-mêmes et protéger notre système de santé», a expliqué le ministre. «Si les non-vaccinés sont mécontents, il y a une solution très simple: allez chercher votre première dose, c’est gratuit et facile!» Dans les prochains jours, d’autres commerces non essentiels s’ajouteront à la liste des endroits où le passeport vaccinal sera requis, a fait savoir le ministre.