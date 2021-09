Football : Au Real, après le fiasco, le chantier de «Carletto»

La presse espagnole s’en est donné à cœur joie mercredi, après la défaite surprise du Real Madrid face au Sheriff Tiraspol en Ligue des champions.

L’histoire prête aux plus ardentes métaphores épiques et aux plus audacieux jeux de mots: le Sheriff Tiraspol, Petit Poucet et dernier invité de cette campagne européenne, a fait tomber l’ogre Real Madrid et ses treize couronnes continentales, chez lui, sur la pelouse du mythique Santiago-Bernabeu.