Cette fois-ci, la magie n’a pas opéré. Le HC Ajoie n’a certes jamais baissé les bras face au CP Berne lundi soir à Porrentruy, mais il lui a manqué un second souffle pour passer l’obstacle. Et surtout un supplément d’âme (son public). Un peu de réussite et de chance aussi, bien sûr, comme lorsque ce tir de Jordann Bougro, prêté par FR Gottéron, est venu mourir sur la ligne fatidique au lieu de la franchir (22e). À ce moment, le HCA était mené 0-1 et tout était encore possible.

Le club jurassien, dans une patinoire vide (enfin, presque … ), n’a pas réussi à prendre son élan. Il lui a manqué ce premier but en début de match, une réussite qui souvent change pas mal de choses, pour croire une fois de plus à l’exploit. Ce fut le cas lors de l’édition précédente de la Coupe de Suisse, lorsque les Ajoulots triomphèrent de Lausanne, Zurich et Bienne sur la route de la finale.

La dernière édition

Tristan Scherwey, auteur du 0-1 pour les Bernois en supériorité numérique, s’est quant à lui chargé de mettre le SCB sur les bons rails en marquant rapidement. Le HCA, qui a passé sa soirée à tenter de combler son retard, ne s’est jamais vraiment remis de la réussite de l’international helvétique. Ce quart de finale était définitivement plié lorsque Vincent Praplan a inscrit le 0-2 en s’y reprenant à deux fois, juste après la mi-match (32e). Le Suédois Ted Brithén a mis tout le monde d’accord en marquant le 0-3 (44e).

L’incroyable aventure des Jurassiens, tenants du trophée, s’est ainsi arrêtée un peu abruptement au stade des quarts de finale. Gary Sheehan et ses hommes, vainqueurs de l’édition 2019-2020 en février dernier lors d’une finale inoubliable contre Davos (7-3 à Lausanne), auront marqué plus que quiconque l’histoire d’une compétition qui vit son ultime édition et ses derniers matches sous sa forme actuelle.