Au revoir YouTube, Michou a choisi de streamer sur Twitch

Comme le relève BFMTV, Michou n’est pas le premier youtubeur à succès à prendre cette décision. Squeezie l’avait fait avant lui avec une certaine réussite. En octobre 2022, il avait attiré plus d’un million de personnes en simultané grâce à une course de F4 avec 22 personnalités.

D’après le site de la chaîne d’info, YouTube est la cible de critiques de plus en plus nombreuses, notamment à cause de Shorts, des vidéos courtes lancées pour concurrencer TikTok. Une nouveauté qui n’avait guère plu aux créateurs de contenu, comme le résumait Sheshounet sur Twitter. «Les Shorts prennent une place dans l’algorithme qui fait tourner très très très vite le référencement, ce qui fait que le contenu beaucoup plus long à produire est moins visible», avait-il écrit en décembre 2022.