Législatives en France : «Au rythme où cela se désagrège, la rupture n’est pas loin»

À quelques semaines d’élections cruciales, les ambitions de l’ex-Premier ministre Édouard Philippe agacent très fortement Emmanuel Macron.

Elle est déjà bien loin, la solide relation de confiance qui liait Emmanuel Macron à Édouard Philippe. À quelques semaines des élections législatives , la tension est à son comble au sein de la majorité présidentielle, alors que la question des investitures n’est pas tranchée et que le nouveau gouvernement n’est pas encore constitué. Selon «Le Parisien» , l’ambiance entre les macronistes et Horizons, le parti d’Édouard Philippe, est délétère. Le président français verrait d’un très mauvais œil les ambitions du maire du Havre pour ces législatives .

«La tension entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe est maximale. Au rythme où cela se désagrège, la rupture n’est pas loin», confirme un député de La République en marche (LREM). Selon Europe 1, le président ne souhaiterait laisser aucune circonscription aux législatives pour le parti de son ancien Premier ministre: «Aucune circonscription pour Horizons, ce sont des cons!» aurait-il lancé, avant d’ajouter: «Il me doit tout et il pense qu’on est égaux? Il a fumé les vapeurs du port du Havre?». L’entourage du chef de l’État a cependant fermement démenti l’existence de ces propos.

Du côté d’Horizons, on s’efforce de rester zen. «On est inénervables. Là, le mot d’ordre, c’est: on ne parle pas, on apaise. Il y a manifestement une grande agressivité qui se déclenche contre Édouard Philippe et Horizons», explique un membre du parti.