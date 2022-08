Hong Kong : Au salon annuel de la gastronomie, on ne mangera qu’avec les yeux

Des dizaines de milliers de visiteurs et des centaines d’exposants sont attendus à cet événement, qui durera cinq jours et débutera jeudi prochain, au Centre de conventions et d’expositions de la ville. Mais il n’y aura pas d’espaces de dégustation et tous les participants devront donc garder leur masque, a informé Sophia Chong, PDG par intérim de l’organisateur de l’exposition, le Trade Development Council.