Election présidentielle au Pérou : Au second tour, gauche radicale contre droite populiste

Le second tour de l’élection présidentielle au Pérou opposera le 6 juin Pedro Castillo, le candidat de la gauche radicale, et Keiko Fujimori, la représentante de la droite populiste, selon des résultats quasi définitifs rendus publics mardi. Les résultats officiels ne seront prononcés que début mai par le Jury national des élections (JNE) après l’épuisement de tous les recours, mais les deux candidats en tête ne peuvent plus être rattrapés après le dépouillement de plus de 96% des bulletins de vote.