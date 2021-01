Russie : «Au secours! On brûle… on est en train de mourir»

Prise au piège de son immeuble en flammes avec sa fille, une trentenaire a passé les dernières minutes de sa vie à appeler à l’aide sur Twitter, dans la nuit de lundi à mardi.

«Au secours! On brûle… on est en train de mourir», a notamment écrit la Russe de 38 ans, publiant une photo d’elle le visage noirci par la fumée. D’autres habitants avaient déjà appelé les pompiers, mais il était trop tard pour sauver Natalya et Vera, écrit le «Daily Mail». La fumée s’étant introduite dans le bâtiment à travers les fenêtres et le système de ventilation, la trentenaire et sa fille n’ont pas pu se mettre à l’abri.