Présidentielle: Au Sierra Leone, la police disperse la foule dans l’attente des résultats

En plus de leur président, les Sierra-Léonais ont aussi voté samedi pour élire leur Parlement et les conseils locaux.

La police sierra-léonaise a annoncé dimanche soir avoir utilisé des bombes lacrymogènes pour disperser des opposants à Freetown, au lendemain de l’élection présidentielle, qui s’est déroulée globalement dans le calme et dont le décompte des voix se poursuit.

«Elle était au rez-de-chaussée dans l’unité médicale. Elle est infirmière. Nous avons un petit dispensaire dans notre siège où elle travaillait», a-t-il dit dimanche soir à propos de cette annonce qu’il n’était pas possible de vérifier immédiatement.

La maire de Freetown, Yvonne Aki-Sawyerr, une responsable également de l’APC, a publié sur Twitter des photos de l’intérieur du siège de la formation sur lesquelles on voit des personnes se protéger en s’allongeant au sol. «Nous sommes au siège de l’APC sous le feu», a-t-elle écrit. La police a indiqué que des membres de l’APC manifestaient à Freetown «en annonçant au public avoir gagné» les élections, dans un communiqué transmis dimanche soir à l’AFP.

Revanche

Environ 3,4 millions de personnes étaient appelées à choisir entre 13 candidats, pour la présidentielle, un scrutin aux allures de revanche de 2018 entre Julius Maada Bio, ancien militaire à la retraite de 59 ans qui brigue un second mandat, et Samura Kamura, technocrate de 72 ans et chef de l’APC.