Prévention: Au soleil, l’habitacle d’une voiture peut atteindre 80C

Filtres de protection efficaces

Le TCS a effectué plusieurs tests et livre quelques trucs pour éviter la surchauffe des habitacles. Les films de protection solaire, par exemple, permettraient de réduire de 40°C la température dans l’habitacle.

Aucun risque pour les batteries de véhicules électriques

La carrosserie, le tableau de bord et les sièges peuvent devenir si chauds que l’on peut se brûler rien qu’en les touchant. La prudence est donc de mise au moment de monter en voiture et de manipuler les sièges, le volant, ou le levier de vitesse. Dès 45°C, quelques secondes suffisent pour entraîner des brûlures et autres lésions cutanées. Mieux vaut aérer un peu l’habitacle avant de monter à bord.