Union européenne : Au sommet des 27, le plan de relance vite évacué

Les Vingt-Sept étaient en visioconférence jeudi soir, alors que l’entêtement de Varsovie et Budapest tendent l’atmosphère depuis deux jours.

Éviter l’escalade et prendre le temps de trouver une solution: les Vingt-Sept ont rapidement évacué jeudi, lors de leur sommet en visioconférence, la question explosive du blocage par la Hongrie et la Pologne du plan de relance européen, pour revenir à la gestion de la pandémie, thème initial de la réunion.

Depuis deux jours, les Européens ne cachaient pas leur exaspération face à l’entêtement de Varsovie et Budapest, dont les vetos annoncés lundi paralysent l’adoption du plan de relance post-Covid de 750 milliards d’euros et du budget de l’Union européenne (UE). Les deux États refusent que les fonds européens soient conditionnés au respect de l’État de droit.

Le vif du sujet

Représailles

«Sous contrôle»

«Échanges orageux»

Selon lui, il y a eu ces derniers jours des «échanges téléphoniques orageux entre des dirigeants européens» et les Premiers ministres hongrois et polonais. «Reste à voir si cela aura un effet et s’ils peuvent se permettre de jouer la montre». Varsovie et Budapest, principaux bénéficiaires nets des fonds européens, ont beaucoup à perdre.