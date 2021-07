Des légumes poussent sur les toits des gratte-ciel de Hong Kong

Hong Kong : Au sommet des gratte-ciel poussent des légumes

À Hong Kong, pour combattre la malbouffe, la nourriture commence à se chercher sur les toits. Des fermes ont investi d’anciens héliports, à 150 mètres de hauteur.

Des carottes poussent à plus de 150 mètres de hauteur.

Au sommet de la tour de la Bank of America, Andrew Tsui voit l’agriculture urbaine comme un moyen pour les citadins de renouer avec leur nourriture .

Les mains dans la terre et la tête dans les nuages … Sur le toit de ce gratte-ciel de Hong Kong, des employés de bureau récoltent le fruit de leur labeur dans les rangs colorés de radis et de carottes, qui jurent dans la grisaille urbaine.

Perchée à 150 mètres de hauteur, au sommet de la Bank of America Tower, dans le c œ ur financier de l’ancienne colonie britannique, cette ferme fait partie de la soixantaine de micro-exploitations agricoles ayant essaimé, depuis 2015, sur la canopée d’une mégapole en mal d’espace.

«La ville des nouilles instantanées»

Elles ont bourgeonné sur des héliports désaffectés, sur le toit de centres commerciaux ou des terrasses publiques, grâce à des initiatives privées comme celle de l’entreprise sociale Rooftop Republic (La république des toits-terrasses), qui promeut une philosophie de vie plus saine et plus verte.