Saint Jhn

Au sommet grâce à d’autres artistes

Saint Jhn jubile. Le New-Yorkais n’a jamais été aussi bien classé dans les charts qu’actuellement avec le single «Roses».

Lorsque Saint Jhn a sorti en juillet 2016 «Roses», peu de monde en dehors de ses fans ne s’est intéressé à son morceau. Le remix electro pirate du Kazakh Imanbek, apparu d’abord sur TikTok en 2019 avant d’être commercialisé, et l’arrivée le 5 juin 2020 d’une nouvelle version hip-hop en duo avec le célèbre rappeur d’Atlanta Future, ont changé la donne. Le titre «Roses» est ressuscité en tube mondial. «Waouh!» s’est d’ailleurs exclamé Saint Jhn sur Twitter en postant une image des charts américains où son single apparaît à la 10e place des plus vendus et streamés.