Afrique: Au Soudan, les combats continuent et l’aide n’arrive toujours pas

«Se battre jusqu’à la victoire»

En guerre depuis le 15 avril, l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), du général Mohamed Hamdane Daglo, ont accepté lundi soir de prolonger de cinq jours un cessez-le-feu en vigueur depuis le 22 mai . Mais sur le terrain, les raids aériens, tirs d’artillerie et mouvements de blindés n’ont jamais cessé.

«Il n’y a pas de cessez-le-feu au Soudan», affirme le chercheur Rashid Abdi, du Rift Valley Institute. «Il y a un énorme fossé entre la réalité sur le terrain au Soudan et la diplomatie à Jeddah», en Arabie saoudite, où les médiateurs américains et saoudiens ont négocié la trêve avec les émissaires des deux camps, écrit-il sur Twitter. La guerre a déjà fait plus de 1800 morts, selon l’ONG ACLED, et près d’un million et demi de déplacés et de réfugiés selon l’ONU.