Afrique : Au Soudan, les discussions sous l’égide de l’ONU reportées sine die

L’ONU, l’Union africaine et l’organisation régionale Igad avaient lancé mercredi un dialogue pour tenter de mettre un terme à l’impasse politique.

Depuis le coup d’État d’octobre 2021, la communauté internationale n’a eu de cesse de faire du retour des civils au pouvoir la condition sine qua non pour la reprise de son aide au Soudan. (Image d’illustration)

L’ONU, l’Union africaine et l’organisation régionale est-africaine Igad avaient lancé mercredi un dialogue pour tenter de mettre un terme à l’impasse politique au Soudan, dans lequel ce pays, un des plus pauvres d’Afrique est plongé depuis octobre 2021 et le coup d’État du chef de l’armée le général Abdel Fattah al-Burhane.