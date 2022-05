Afrique : Au Soudan, levée de l’état d’urgence imposé lors du putsch d’octobre

Le général Abdel Fattah al-Burhane a levé dimanche l’état d’urgence qu’il avait imposé au Soudan lors de son putsch du 25 octobre.

Le général Burhane, qui a fait arrêter ses partenaires civils, limogé le gouvernement de transition et imposé l’état d’urgence lors de son coup de force, est sous le feu des critiques de la communauté internationale, qui fait du retour des civils au pouvoir la condition sine qua non pour la reprise de son aide pays, l’un des plus pauvres au monde. Elle réclame également la fin d’une répression qui a déjà fait une centaine de morts dans les rangs des manifestants pro-démocratie et des centaines d’arrestations.