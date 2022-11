Afrique : Au Tchad, les deux principaux opposants se cachent par sécurité

Ils ont tous deux affirmé que la répression se poursuivait par des arrestations et «déportations» et des «exécutions extra-judiciaires» et annoncé que leurs organisations ont demandé à la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye d’enquêter sur des «crimes contre l’humanité».

Protestations

Le 20 octobre, une cinquantaine de personnes, selon les autorités, mais bien plus selon l’opposition, avaient été tuées par balles et plus de 300 autres blessées à N’Djamena et dans quelques autres villes, quand les forces de l’ordre avaient violemment réprimé des rassemblements organisés par Les Transformateurs et Wakit Tamma pour protester contre la prolongation pour deux ans du général Mahamat Idriss Déby Itno à la présidence du pays.