États-Unis : Au téléphone avec sa femme, il abat leurs filles: «Que penses-tu de ça?»

Un quinquagénaire a tué ses deux enfants tout en narguant son épouse, avant de retourner son arme contre lui, mardi en Oklahoma.

À leur arrivée sur place, les forces de l’ordre ont retrouvé la dame devant son domicile. L’Américaine a averti les policiers que son époux possédait des armes. Après avoir vainement tenté d’entrer en contact avec Kaser, les officiers sont entrés prudemment dans la maison, où ils ont retrouvé le quinquagénaire et les deux filles du couple décédés. Clarissa, 19 ans, et Crystal, 14 ans, ont été abattues d’une balle chacune. Leur père a ensuite retourné son arme contre lui, selon Tulsa World .

La mère de famille a expliqué qu’elle et son mari avaient des problèmes de couple depuis quelques mois et que son époux avait déjà proféré des menaces. Les forces de l’ordre avaient déjà dû intervenir pour des violences conjugales en 2017, mais aucune arrestation n’avait été effectuée. Dans un communiqué, la police locale a indiqué qu’elle pensait connaître le mobile du crime et que la famille était au courant. Aucune précision n’a été apportée.