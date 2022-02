Crise ukrainienne : Au téléphone, Biden avertit Poutine de «répercussions sévères et rapides»

Les présidents américain et russe se sont entretenus durant plus d’heure samedi, sans toutefois obtenir d’avancées concernant la montée des tensions à la frontière ukrainienne.

Joe Biden a réaffirmé qu’une invasion «causerait des souffrances humaines considérables et fragiliserait la position de la Russie», selon la Maison Blanche.

Le président américain Joe Biden a averti son homologue russe Vladimir Poutine des «répercussions sévères et rapides» que subirait Moscou en cas d’attaque de l’Ukraine, lors d’un appel téléphonique d’un peu plus d’une heure samedi entre les deux dirigeants, a annoncé la Maison Blanche.

Appel «professionnel et riche»

Les Etats-Unis et leurs alliés «répondront de manière résolue et imposeront des répercussions sévères et rapides à la Russie» si cette dernière envahit l’Ukraine, a indiqué l’exécutif américain.