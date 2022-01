Etats-Unis – Au Texas, des poids lourds roulent sans chauffeur

Le Texas, l’État idéal

«Tous ceux qui travaillent dans le secteur des camions autonomes sont présents au Texas, même s’ils ne le disent pas», sourit Srikanth Saripalli, directeur du Centre des véhicules autonomes et des systèmes de capteurs de l’université A&M du Texas. Cet État américain n’a pas été choisi par hasard. En plus d’être celui qui compte le plus de chauffeurs routiers, les ingénieurs qualifiés y sont nombreux, son climat ensoleillé est précieux pour les capteurs des camions, et le Mexique limitrophe y exporte 85% de ses biens par la route. Surtout, sa législation est très bienveillante à l’égard des véhicules sans chauffeur, l’État ayant voté, en 2018, une loi qui donne le même statut aux voitures autonomes qu’à celles classiques. «Il faut une assurance et respecter le C ode de la route. Mais pas besoin d’avertir les autorités de ce que l’on fait, comme en Californie», explique Srikanth Saripalli.