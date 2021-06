États-Unis : Au Texas, Donald Trump éreinte la politique de Joe Biden

Donald Trump s’en est pris à la politique migratoire de Joe Biden, mercredi pour sa première grande visite sur le terrain depuis qu’il a quitté la Maison-Blanche.

Getty Images via AFP

Une frontière «très dangereuse», «un pays malade»: laissant planer l’éventualité d’une nouvelle candidature présidentielle en 2024, le républicain n’a rien perdu de sa rhétorique anxiogène en cinq mois de «retraite» passés dans ses luxueuses résidences de Floride et du New Jersey.

C’est devant un tronçon inachevé de haute barrière métallique, érigé à Pharr, au Texas, près d’un poste-frontière, que l’ex-président a conclu sa première grande visite sur le terrain depuis qu’il a quitté la Maison-Blanche. «Des millions de gens arrivent à entrer», a-t-il lancé, sans expliquer ce chiffre bien plus élevé que les bilans officiels mensuels.

Aux côtés du gouverneur du Texas Greg Abbott, accompagné d’élus et de shérifs texans portant leurs chapeaux de cowboys, il était venu «admirer» le mur frontalier érigé dans cette vallée du Rio Grande sous sa présidence. Le président démocrate Joe Biden «doit finir de construire le mur», a exhorté le gouverneur républicain, en désignant le tronçon qui s’arrêtait brusquement derrière lui.

«Nous avons désormais une frontière ouverte, très dangereuse, plus dangereuse que jamais auparavant dans l’histoire de notre pays», a-t-il déclaré. Il devait ensuite se rendre à la frontière séparant les États-Unis du Mexique dans la vallée du Rio Grande, à une trentaine de kilomètres de là. «Nous allons admirer le mur», a-t-il lancé.

«Désastreux»

Pour les républicains, c’est une évidence: le programme du milliardaire fonctionnait mais l’arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche sur la promesse d’une politique migratoire «plus humaine» a créé un appel d’air «désastreux». Le printemps a été marqué par des records d’arrestations à la frontière sud des États-Unis, longue de 3200 kilomètres. En mai, quelque 180’000 personnes avaient été interpellées après l’avoir traversée clandestinement, un plus haut depuis 15 ans.

Dénonçant la hausse du trafic de drogue et des arrivées de clandestins, Greg Abbott a décrété à la mi-juin que le Texas poursuivrait la construction du mur frontalier et il a déployé des militaires de la Garde nationale de son État à la frontière. À plus de 2000 kilomètres au nord, la gouverneure républicaine du Dakota du Sud, Kristi Noem, vient d’annoncer qu’elle enverrait aussi des militaires.