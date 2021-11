Lois anti-avortement – Au Texas, la croissance des «sanctuaires pour enfants à naître»

Etats-Unis : Au Texas, la croissance des «sanctuaires pour enfants à naître»

Une quarantaine de communes texanes ont pris des ordonnances interdisant tout avortement sur leur territoire, allant au-delà de la loi déjà très restrictive.

En attendant que la Cour suprême des Etats-Unis rende une décision très attendue sur la loi texane sur l’avortement, la plus restrictive du pays, de plus en plus de municipalités rurales et conservatrices au Texas se revendiquent «villes sanctuaires pour enfants à naître».