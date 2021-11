Etats-Unis – Au Texas, les conservateurs font la police des lectures à l’école

États-Unis : Au Texas, les conservateurs font la police des lectures à l’école

Pour ne pas culpabiliser les enfants blancs, des États américains mettent en sourdine des ouvrages parlant de racisme ou de sexisme. Des enseignants parlent de «chasse aux sorcières».

La guerre scolaire est déclarée au Texas, où les autorités de cet État conservateur du sud des États-Unis s’attaquent aux livres sensibilisant les écoliers au racisme et à l’identité de genre, estimant qu’ils culpabilisent les enfants blancs. Illustration de cette offensive, menée par une quinzaine d’États dans le pays, une bande dessinée relatant les microagressions non intentionnelles, qu’un enfant afro-américain subit à cause de sa couleur de peau, a été retirée en octobre des bibliothèques scolaires de l’ouest de Houston.

Des cauchemars

Les conservateurs dénoncent également l’enseignement de la «théorie critique de la race», un courant de pensée analysant le racisme aux États-Unis comme un système, avec ses lois et ses logiques de pouvoir à l’avantage des personnes blanches, plutôt qu’un préjugé individuel contre les minorités. Il s’agit de lutter contre la culture «woke», un terme développé par la gauche américaine pour désigner la prise de conscience des injustices, notamment liées à la couleur de peau ou au genre, et qui a conduit à la mise à l’index de livres contenant des stéréotypes raciaux.

«Censure croissante»

Dans l’académie scolaire de Spring Branch, «The Breakaways», une bande dessinée dont un des personnages est né fille mais se sent garçon, a été retiré et placé sur la liste de la commission, qui se base sur plusieurs plaintes de parents contre la présence de certains livres dans les bibliothèques. Pour son auteure, Cathy G. Johnson, «l’interdiction de livres détourne l’attention des médias du vrai mal que des responsables politiques comme le président de la commission, Matt Krause, perpétuent».

«Mal à l’aise tout le temps»

Le livre «New Kid» a finalement retrouvé sa place dans les rayonnages. Il a été traduit dans une dizaine de langues («Le Nouveau», en français) et couronné de prix prestigieux. S’inspirant de son expérience personnelle et de celle de ses enfants, Jerry Craft évoque avec finesse les difficultés d’un collégien afro-américain à s’intégrer dans un établissement privé majoritairement blanc.

«Si nous travaillions ensemble et que je faisais sans le savoir quelque chose qui vous offense, vous devriez pouvoir me le dire sans que je me fâche», explique-t-il. Ses détracteurs «préfèrent fermer la porte et laisser les choses telles qu’elles sont. Mais, actuellement, mes enfants et moi sommes mal à l’aise tout le temps».