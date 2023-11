Au Texas, un lycée accueille les adolescentes avec leur bébé

Frida Martinez, 17 ans, prépare Isabella Garcia, sa fille d’un an, avant de se rendre au lycée texan Lincoln Park. L’établissement s’est équipé afin de mieux accueillir les adolescentes enceintes ou ayant accouché.

Avant d’aller au lycée, Yavezi Alvarado, 17 ans, prépare non seulement son sac de cours, mais aussi les biberons pour Kamila, sa fille d’un an. «Je dois penser à ses couches, ses lingettes, son lait, et la préparer», explique à l’AFP la jeune femme. «Et des vêtements propres au cas où il faudrait la changer.» Elles prennent ensuite ensemble le bus scolaire, équipé de sièges pour bébés, vers le lycée Lincoln Park à Brownsville, au Texas, proche de la frontière mexicaine.