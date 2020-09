L’actrice de 32 ans est la maman d’une petite Virginia, qui aura deux ans le 31 décembre 2020. AFP

Elle a eu comme partenaires de grands acteurs comme Denzel Washington, Chris Evans ou encore Christian Bale. C'est à présent Robert Pattinson et Tom Holland qui partagent l’affiche d’un film avec Haley Bennett. Elle a répondu à « 20minutes » à l’occasion de l’arrivée du «Diable, tout le temps» le 16 septembre 2020 sur Netflix.

«Le Diable, tout le temps» se déroule dans l’Ohio, état américain où vous avez grandi. Est-ce cela qui vous a intéressé dans ce film?

Oui, c’était sympa de donner vie à ce thriller dans une région que je connais bien, mais c’est surtout parce que j’allais travailler avec le réalisateur Antonio Campos dont j’adore les films. Sans parler des autres acteurs comme Tom Holland et Robert Pattinson. J’étais enceinte de neuf mois quand j’ai passé l'audition et on avait l’impression que j'avais une énorme pastèque sous ma robe (rires). J’ai tourné ce film six mois seulement après l’accouchement. C’était génial de reprendre le boulot avec une aussi grande équipe d’artistes.

Avez-vous travaillé durant toute votre grossesse?

Pratiquement. J’ai découvert que j’attendais un enfant la veille de démarrer un film indépendant «Swallow». J’étais enceinte de six mois quand j’ai commencé une version musicale de «Cyrano» avec Peter Dinklage (ndlr: Tyrion Lannister dans «Game of Thrones»). J’incarnais Roxanne. C’était drôle car je jouais le rôle d’une fille vierge alors que j’étais enceinte. J'ai continué les représentations jusqu'à mon huitième mois de grossesse. Autant dire que les habilleurs ont galéré pour cacher mon ventre sur scène.

Comment vivez-vous l’épidémie actuelle avec un bébé ?

D’un côté, c’est difficile car j’adore mon boulot et tous mes projets sont à l'arrêt à cause du Covid. D’un autre côté, c’est fantastique d’être à la maison avec Joe (ndlr: Wright, le réalisateur qui partage sa vie depuis trois ans) et notre fille Virginia qui aura deux ans le 31 décembre 2020. Personnellement, je me suis remise en question depuis six mois surtout quant à mon impact dans ce monde. En voyant les masques jetés n'importe où dans la rue, je me suis mise à faire des gestes pour la planète comme composter nos ordures. Je me suis aussi lancée dans le jardinage avec un potager derrière notre maison.

Ces dernières années ont été remplies de grands films pour vous. Comment expliquez-vous cela?