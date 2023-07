Chaux-de-Fonds: 42 blessés pris en charge par les hôpitaux

Trains bientôt sur les rails

Jeudi matin, les CFF ont aussi communiqué sur l’avancée des réparations. «Le tronçon La Chaux-de-Fonds-St-Imier devrait être réouvert samedi 29 juillet au matin», écrit la compagnie ferroviaire. Plus de 30 arbres, ainsi qu’un pylône, étaient tombés sur les voies, d’importants travaux de bûcheronnage doivent encore être effectués afin de sécuriser la ligne.» Depuis mercredi, les trains circulent à nouveau entre la cité horlogère et Neuchâtel. En ce qui concerne la liaison entre la Tchaux et Le Locle, les prévisions de réouverture sont maintenues au 7 août.