Au mois de décembre 2020, un épisode spécial de la série de Sam Levinson était sorti. Il mettait en scène Rue (Zendaya) et son mentor Ali (Colman Domingo) en grande discussion dans un café, à la veille de Noël (on vous en avait parlé ici ).

Aujourd’hui sort le second épisode spécial d’«Euphoria», et il est centré cette fois sur le personnage de Jules, qu’incarne Hunter Schafer. Il sera diffusé ce mardi 26 janvier 2021 à 22h45 sur RTS1, et dispo ensuite sur Tataki jusqu’au 9 février.