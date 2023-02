Affaire Berset-Lauener : Au tour de Karin Keller-Sutter d’enquêter sur les fuites d’e-mails

Et une enquête de plus sur l’affaire des fuites Covid et des potentielles indiscrétions entre l’ex-chef de la communication d’Alain Berset, Peter Lauener, et le patron de Ringier, Marc Walder. Et cette fois c’est la nouvelle ministre des Finances, Karin Keller-Sutter, qui entre dans la danse. Elle vient en effet d’ordonner des «clarifications internes» sur la légalité de l’énorme quantité d’e-mails qui a été remise à l’enquêteur spécial Peter Marti par l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT), selon le Tages-Anzeiger, mercredi.