Vacances balnéaires - Au tour de la Croatie et du Monténégro de rétablir des restrictions

Fermetures ou quarantaines

Alors qu’on se dirigeait vers un été de libre circulation retrouvée au sein de l’Europe, les listes de zones à risque de plusieurs pays recommencent à grandir. L’Allemagne impose à nouveau des quarantaines pour les voyageurs non-vaccinés au retour de certains pays; La France impose des tests dans certains cas. Les pays qui ont connu les plus fortes hausses ont eux rétabli des restrictions. Au Portugal, les zones les plus touchées doivent faire fermer les restaurants à partir de certaines heures. En Espagne, la Catalogne a refermé les discothèques, deux semaines à peine après leur réouverture, et des villes ont réinstauré un couvre-feu. En Italie, le pass sanitaire sera exigé à l’entrée des restaurants. En Grèce, le gouvernement a décidé que l’intérieur des restaurants ne serait plus ouvert qu’aux personnes vaccinées.