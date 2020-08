il y a 18min

Cyclisme

Au tour de Roglic de dire stop

C’est l’hécatombe, sur le Critérium du Dauphiné! Après Egan Bernal la veille, c’est le maillot jaune Primoz Roglic qui a renoncé dimanche matin.

de Robin Carrel

Primoz Roglic, au centre souffre du dos et ne va pas terminer la compétition. KEYSTONE

Samedi, Egan Bernal avait décidé de ne pas prendre le départ de la 4e étape. Le tenant du titre sur le Tour de France souffrait du dos. Dans la journée, Steven Kruijswijk et Emanuel Buchmann, respectivement 3e et 4e du dernier Tour de France, sont tombés et ont dû mettre la flèche. Le jeu de quille s a continué quelques kilomètres plus loin, avec la chute de Primoz Roglic, qui a toutefois pu terminer le parcours.

Mais stupeur au départ de la 5e levée autour de Megève dimanche: le leader de la Jumbo-Visma et maillot jaune de l’épreuve n’est pas allé chercher son dossard et a déclaré forfait à son tour! Samedi, l’ancien sauteur à ski slovène était allé au sol et souffrait de plaies sur les deux flancs. Il a préféré s’économiser et ne pas aggraver la situation, à treize jours du départ de la Grande Boucle.