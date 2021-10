Réseaux sociaux : Au tour de Snapchat de tomber en panne

L’app de messagerie instantanée a connu des problèmes techniques pendant plusieurs heures mercredi après-midi.

Après la grosse panne qui a récemment affecté les divers services de Facebook (WhatsApp, Messenger, Instagram), c’est au tour du concurrent Snapchat de connaître des problèmes de fonctionnement. Mercredi aux alentours de 12h30, des utilisateurs de l’app de messagerie instantanée ont commencé à signaler sur Twitter, avec le hashtag #snapchatdown, des difficultés à accéder à leurs comptes et à partager des stories et des photos avec leurs destinataires.

Plus de quatre heures après le début des dysfonctionnements, Snapchat a communiqué que le problème avait été résolu sans donner plus de détails sur les causes de l’incident.